Sorgun'da 7 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, gece başlayan kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görüldüğünü belirtti.





Altınpınar, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün öğleden sonra ara verildiğini, kar yağışının devam etmesi durumunda yarın da eğitime ara verilebileceğini ifade etti.





İlçede 7 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu dile getiren Altınpınar, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ayvalık, Karlık, Çeçen, Dikir, Aşağı Emirler, Yukarı Emirler ve Kapaklı köy yolları kapandı. Ancak ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde buralarda başlattıkları çalışmalar ile yolları yeniden ulaşıma açtılar. Şu anda ekiplerimiz bazı köy yollarının kapanmaması için de aralıksız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar Nedeniyle Ertelenen Boluspor - Galatasaray Maçı, Bugün Aynı Saatte Oynanacak

Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi