Son Dakika Haberleri: Sorgun'da 7 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sorgun'da 7 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sorgun'da 7 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, gece başlayan kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görüldüğünü belirtti.


Altınpınar, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün öğleden sonra ara verildiğini, kar yağışının devam etmesi durumunda yarın da eğitime ara verilebileceğini ifade etti.


İlçede 7 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu dile getiren Altınpınar, "Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ayvalık, Karlık, Çeçen, Dikir, Aşağı Emirler, Yukarı Emirler ve Kapaklı köy yolları kapandı. Ancak ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde buralarda başlattıkları çalışmalar ile yolları yeniden ulaşıma açtılar. Şu anda ekiplerimiz bazı köy yollarının kapanmaması için de aralıksız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:59 Kaynak: AA

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