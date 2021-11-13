Sorgun'da 80 kursiyere mesleki yeterlilik belgesi - Son Dakika

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 80 kursiyere mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Oda binasında düzenlenen törende konuşan Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, meslek sahiplerinden belgesi olmayan esnafa yönelik kurs açtıklarını söyledi.

Kursu başarıyla tamamlayanlara belgelerini takdim edeceklerini belirten Kaygusuz, "Devletimizin belirlemiş olduğu teşvik süresi bitmeden zorunlu mesleklerde uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinden esnafın yararlanması için açtığımız kursa katılan 80 kursiyer belge almaya hak kazandı. Esnafımıza hayırlı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından kursiyere belge verildi.