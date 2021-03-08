Sorgun'da açılan ahşap boyama kursu ilgi görüyor - Son Dakika

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan ahşap boyama kursuna 25 kursiyer katılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, İŞKUR destekli açılan kursa devam eden kursiyerlere günlük 40 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Kursun yayıs sonuna kadar süreceğini ifade eden Kaya, "Hafta içi her gün 8 saatlik kursumuzda, tepsi, masa, vazo gibi ahşap ürünler üzerinde çalışma yapılmaktadır. Ahşap boyama, bir yenileme sanatıdır. Kursiyerler kişisel zevklerine uygun yapılan bu boyama işlemi sırasında pek çok malzeme kullanılmaktadır. Bu eğitimi alanlar gerek mobilya sektöründe gerekse hobi amaçlı eserler ortaya koyabilir. İsteyen hediyelik eşya için de bu mesleği oldukça kazançlı bir iş kaynağı haline dönüştürebilir." dedi.