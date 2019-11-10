Son Dakika Haberleri: Sorgun'da aday öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi
Son Dakika Güncel Sorgun'da aday öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi

Sorgun'da aday öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi

7 saat önce

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye yeni atanan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim toplantısı düzenledi.

Sorgun'da aday öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi, System.String[]

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye yeni atanan sözleşmeli aday öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim toplantısı düzenledi.

Sorgun Öğretmenevi'ndeki toplantıda, Şube Müdürü Şerif Doğan, adaylık süreci ile ilgili bilgi aktardı.

Doğan, öğretmenlerin görevinin büyük, yükünün ağır olduğunu belirterek, "Herkes öğretmenliği saygın, değerli ve hata yapma lüksü olmayan bir meslek grubu olarak görüyor. O nedenle sizlerin çocuklara ve gençlere örnek bir hayat sergilemeniz, doğruluğu ve dürüstlüğü öğretmeniz gerekiyor. Ülke olarak aydınlık yarınlara ancak sizlerin sayesinde ulaşabiliriz." dedi.

Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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