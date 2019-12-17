Sorgun'da aday öğretmenlere seminer verildi - Son Dakika
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Sorgun'da aday öğretmenlere seminer verildi

6 saat önce

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bu yıl atanan aday öğretmenlere eğitim semineri verdi.

Sorgun'da aday öğretmenlere seminer verildi, System.String[]

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçeye bu yıl atanan aday öğretmenlere eğitim semineri verdi.

Sorgun Öğretmen Evi'nde verilen seminerde, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmalar ve proje danışmanlığının önemini anlattı.

Böyükata, özellikle yeni atanan genç öğretmenler için zihinlerinde var olan canlı ve taze fikirleri hayata geçirmeleri için yapacakları faaliyetleri, mutlaka projelendirmesinin faydalı olacağını vurguladı.


Öğrenci projelerinde danışmanlık rolünün önemli olduğunu ifade eden Böyükata, "Genç öğretmenler, öğrencilere daha yakın yaş grubundaki öğretmenlerdir. Bu nedenle örencilerin dünyalarını tanımada, onları anlamada ve iletişim kurmada daha avantajlıdır. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliler. Öğretmenliği mesai süreleri ile sınırlı görerek, rutin bir iş gibi sürdürmek büyük bir kayıp olur." dedi.

Bozok Üniversitesi, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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