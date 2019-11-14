Sorgun'da ahırlarda modernizasyon yapıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde besicilik yapan 8 hayvan işletmesine ait ahırlarda tadilat ve modernizasyon yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, "Ahırların Modernizasyonu ve Tadilatı Projesi" kapsamında KOP ile ortak yürütülen projeyle 8 işletmede tadilat ve modernizasyon yapıldığını belirtti.

Canbolat, ahır başına 25-35 bin lira arasında harcama yapıldığını anlatarak, "Sorgun şartlarına uygun yarı açık ve kapalı sistem hayvan işletmeleri yapıldı. Büyük ahır projeleri yapıp, yüz binlerce lira para harcamak oldukça gereksiz. Biz betona değil, hayvana yatırım yapın diyoruz. Az bir parayla ahırlarınızı yapın, kalan parayla hayvan alınması daha karlı ve mantıklı." dedi.