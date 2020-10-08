Sorgun'da Armut ağacı Ekim'de çiçek açtı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, armut ağacının mevsim normallerinin dışında çiçek açması görenleri şaşırttı.
Sorgun'a bağlı Gököz Köyü dağlık mevkiinde bulunan armut ağacı mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar nedeniyle çiçek açtı. Sonbahar ayında yaşamalarına rağmen havaların hala sıcak gittiğini söyleyen Gököz köyünde çiftçilikle uğraşan Süleyman Yılmaz "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Armut ağacının çiçek açtığını görünce şaşırdım. Ağacın sıcak havaya aldandığını düşünüyorum. Daha önce Ekim ayında çiçek açan armut ağacı görmemiştim" dedi. - YOZGAT
- Kaynak: İHA
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