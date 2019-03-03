Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplandı

Sorgun'da Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplandı

1 saat önce

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı yapıldı.

Sorgun'da Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplandı, System.String[]
Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı yapıldı.

Sorgun İlçe Stadı Toplantı Salonu'nda kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Altınpınar, Bağımlılıkla Mücadele Kurulu olarak somut bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini söyledi.

Altınpınar, "Bu bağlamda ilçemizde bir yaşam merkezi yapmayı planlıyoruz. Alışkanlık öyle bir şey ki insan kendine verdiği zararı göremiyor. Bu sigarayla bile başlayabiliyor. Çocuklar sigara içen kişilerden çok etkileniyor. Eğer bağımlılık ile iyi bir mücadele ortaya koyarsak, yeni merkezler açmak zorunda kalmayız." dedi.


Toplantıda, Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından okullarda yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler de aktarılırken, Kaymakam Altınpınar, bağımlılıkla mücadele için yapılacak tüm çalışmaların takip edileceğini ve destekleneceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Mustafa Altınpınar, Altınpınar, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya! AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 17:24:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]