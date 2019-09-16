Son Dakika Haberleri: Sorgun'da bin kişiye aşure dağıtıldı
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Sorgun'da bin kişiye aşure dağıtıldı

41 dakika önce

Sorgun'da Ecdada Vefa Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin kişiye aşure dağıldı.

Sorgun'da bin kişiye aşure dağıtıldı, System.String[]

Sorgun'da Ecdada Vefa Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla bin kişiye aşure dağıldı.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde dağıtılan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sorgun Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, Muharrem ayı ve aşurenin birlik ve beraberliğe vesile olması dileğinde bulundu.

Yüksel, "Muharrem ayı matem ayı olmakla beraber, geleceğe yönelik kardeşlik ve barış tohumlarının atılması gereken de bir aydır. Bu ay toplumsal barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi için de önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin muharrem ayını kutluyorum." dedi.

Cumhuriyet Caddesi, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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