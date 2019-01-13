Sorgun'da Buğday Yüklü Tır Devrildi, 1 Yaralı
35 dakika önce
Yozğat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yozğat'ın Sorgun
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre;Sorgun'a bağlı Eymir
Kasabasından ilçe merkezine seyir halinde olan 52 yaşındaki M. Y. idaresindeki 19 LB 314 plakalı buğday yüklü tır, Külhüyük Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:56 Kaynak: İHA
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü
Ünlü Meteorolog, İstanbul'da Etkili Olacak Kar İçin Tarih Verdi
Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Sokak Ortasındaki Bıçaklama Olayı, Kurgu Çıktı