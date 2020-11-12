Sorgun'da caddelere evsel atık kutuları yerleştirildi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından, ilçede "Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı" kapsamında caddelere "evsel atık kutuları" konuluyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine, caddelerde kullanılan çöp kutularının yerine geri dönüşebilir atıklar için evsel atık kutuları yerleştirdiklerini söyledi.

Evsel atık kutularının daha sağlıklı ve caddeye de görsellik kazandırdığını aktaran Ekinci, "Atık kutuları metal-cam, plastik-kağıt olarak ayrışmasını sağlıyor ve geri dönüşümü de verimli olarak uygulamamızı sağlıyor. Atıkları uygun kutulara atarak geri dönüşüme destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.