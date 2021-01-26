Sorgun'da cam işleme kursu açıldı - Son Dakika

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan Cam İşleme Kursu yoğun ilgi görüyor.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, kursun yoğun ilgi gördüğünü ve kurslara 50'den fazla başvuru yapıldığını, bunlardan ancak 25'ini alabildiklerini belirtti.

Kaya, İş-Kur kapsamında açılan kurslarda kursiyerlere günlük 40 lira ücret ödeneceğini belirterek, "Usta öğretici Gülay Gümüş tarafından verilen kursta 25 kursiyer eğitim alıyor. Hafta içi her gün 8 saat verilen kursumuz toplam 304 saat sürecek ve mart sonunda tamamlanacak." dedi.

Kursa ilginin yoğun olduğunu aktaran Kaya, "Kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz kurs bitiminde yeni bir meslek öğrenmiş olacaklar. Temennimiz kursiyerlerimizin öğrendikleri bu mesleği günlük hayatlarında da devam ettirerek aile bütçesine katkıda bulunmalarıdır." diye konuştu.