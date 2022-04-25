Sorgun'da çiftçilere bağcılık eğitimi verildi - Son Dakika
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Sorgun'da çiftçilere bağcılık eğitimi verildi

25.04.2022 16:18
Sorgun'da çiftçilere bağcılık eğitimi verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesi Faraşlı Mahallesi'nde, çiftçilere bağcılık ve budama eğitimi verildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesi Faraşlı Mahallesi'nde, çiftçilere bağcılık ve budama eğitimi verildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Sema Çetin tarafından çiftçilere Faraşlı Ortaokulu'nda önce teorik ardından da bağda uygulamalı olarak budama şekilleri gösterildi.

Çetin, üzüm bağlarında verim kaybının yaşanmaması için budamanın önemli olduğunu söyledi.

Üzümü ve pekmeziyle ünlü Faraşlı Mahallesi'nde bağ kütüklerinin ekonomik ömrünü tamamlamış olduğunu düşündüğünü aktaran Çetin, "Mikro klima özellikleri çalışılmaya değer olan Faraşlı civarında modern üzüm kütükleri dikmek gerekir. Bu nedenle örnek olması bakımından bazı çiftçilere bir miktar modern üzüm kütükleri göndermeye de çalışacağım. Köy halkının modern üzüm bağlarına hızlı bir şekilde geçmesini ümit ediyorum." dedi.

Çetin, bağcılığa ilgi duyan kişilerin artırılması, desteklenmesi ve teşvik edilmesi bakımından doğru stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gülşehri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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