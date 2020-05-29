Sorgun'da cuma namazı yağmur altında kılındı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.

İlçede cuma namazı yağmur altında kılındı.

Namaz öncesi başlayan yağmur nedeniyle Salih Paşa Camisinin avlusunda oluşan su birikintileri vatandaşlar tarafından temizlendikten sonra namaz eda edildi.

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş'in de katıldığı cuma namazına 65 yaş üzeri vatandaşlar ve 20 yaş altı gençler katılmazken, vatandaşlar yağmurlu havaya rağmen cuma namazına yoğun ilgi gösterdi.

Namaz öncesi vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yapılırken, maskesi olmayan vatandaşlara cami görevlileri tarafından maske dağıtıldı.

Kaymakam Bahadır Güneş, camilerin kısmi de olsa yeniden ibadete açılmasından, büyük mutluluk duyduklarını belirtti.