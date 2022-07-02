Sorgun'da down sendromlu çocuklardan yaşlılara ziyaret - Son Dakika
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Sorgun'da down sendromlu çocuklardan yaşlılara ziyaret

02.07.2022 14:48
Sorgun'da down sendromlu çocuklardan yaşlılara ziyaret

Sorgun'da down sendromlu çocuklar, Bahadın Yaşlanma Vakfı'ndaki yaşlıları ziyaret etti.

Sorgun'da down sendromlu çocuklar, Bahadın Yaşlanma Vakfı'ndaki yaşlıları ziyaret etti.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Genel Müdürü Dilaver Özcan, AA muhabirine, down sendromlu çocukların ziyaretinden çok memnun olduğunu söyledi.

Down sendromlu bireylerin eksiği değil fazlasının olduğunu belirten Özcan, "Sevgi dolu olan bu çocuklarımız vakfımıza gelerek yaşlılarımızı ziyaret etti, hediye getirdi. Özel çocuklar hayatlarını idame ettirebilir, iş sahibi dahi olabilirler." dedi.

Özcan, down sendromlu çocuklar ile yaşlıların birlikte uğraş terapisi olarak kitap ayracı ve lavanta kesesi yaptıklarını, vakıf bahçesinde çeşitli oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Yaşlanma, Bahadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da down sendromlu çocuklardan yaşlılara ziyaret - Son Dakika

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