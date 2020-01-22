Sorgun'da "durakta matematik" projesi - Son Dakika
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Sorgun'da "durakta matematik" projesi

6 saat önce

Sorgun Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan durakları, zihinden matematiksel işlemlerin yapıldığı afişlerle donattı.

Sorgun'da

Sorgun Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan durakları, zihinden matematiksel işlemlerin yapıldığı afişlerle donattı.

"Durakta matematik" adı altında hayata geçirilen proje ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yarıyıl tatilinin başladığı bu günlerde duraklarda bekleyen öğrencilerin bir yandan dinlenirken, bir yandan da zihinden matematik işlemleri yapma şansı bulacaklarını belirtti.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Osmaniye Karacaoğlan Ortaokulu'ndan Mukaddes Garip öğretmenimiz tarafından hazırlanıp, ilçemiz Milli Egemenlik Ortaokulu'ndan Aykut Özkan'ın proje temsilciliğini yaptığı 'durakta matematik' isimli projenin, öğrencilerimize yararlı olacağı düşüncesindeyim. Öğrencilerimiz duraklarda minibüs beklerken, ister istemez bu eğlenceli projelere gözleri takılıyor ve bazı bilgiler ediniyorlar. Hatta durakta bekleyen diğer yolcular bile bu afişlere ilgi ile bakıyorlar."

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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