Sorgun'da EDS, 3 Ocak Pazartesi devreye giriyor - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçe merkezinde kurdurulan Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS), 3 Ocak 2022 Pazartesi günü devreye gireceği bildirildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, D-200 ve E-88 kara yolu üzerinde araç trafiğini düzenlemek ve trafik kazalarını önlemek amacıyla kurdurulan EDS'nin trafik güvenliğini sağlamak açısından büyük yararı olacağını belirtti.

Ekinci, EDS'nin ilçenin Ankara - Sivas kara yoluna kurdurulduğunu ifade ederek, "İlçemizin batı ve doğu girişleri olmak üzere 2 noktada ortalama hız tespit sistemi, 4 noktada kırmızı ışık ihlal sistemi ve 6 noktada park ihlal sistemi bulunmaktadır. EDS kurulum ve onay işlemleri tamamlandı, yeni yılın ilk pazartesi günü aktif hale gelecektir. Sürücülerin herhangi bin cezai işleme maruz kalmamaları için hız sınırlarına uymalarını özellikle rica ediyorum." dedi.