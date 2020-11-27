Sorgun'da emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde emekli olan 2 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Eğitim camiasında uzun süre hizmet veren Yavuz Selim Ortaokulu Müdür Yardımcısı matematik öğretmeni Nazım Aşar ile Yeşilyurt İlkokulu sınıf öğretmeni Kadir Demir'e, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Bölükbaşı tarafından Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen törende konuşan Güneş, "İlçemizde görev yapıp emekli olan öğretmenlerimize hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki emeklilik hayatlarında sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Bölükbaşı da "Öğretmen arkadaşlarımız yıllarca görev aşkı ile hizmet edip yılmadan, usanmadan çalıştı. Başarılı çalışmalarını emeklilik ile taçlandıran öğretmenlerimize bundan sonraki yıllarında sağlık, sıhhat ve huzurlu bir yaşam dileyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.