Son Dakika Haberleri: Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak
Son Dakika Güncel Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak

Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak

7 saat önce

Sorgun ilçesinde 1960'lı yıllarda yapılan belediye hizmet binası ve iş hanı olarak kullanılan üç katlı binanın yakımına karar verildi.

Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak, System.String[]

Sorgun ilçesinde 1960'lı yıllarda yapılan belediye hizmet binası ve iş hanı olarak kullanılan üç katlı binanın yakımına karar verildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, eski ve çirkin bir görüntü oluşturması nedeniyle binayı yıkma kararı aldıklarını söyledi.

Ekinci, binada faaliyet gösteren iş yeri sahiplerine ve derneklere gerekli tebligatların gönderildiğini ve onların da kendilerine verilen süre içerisinde iş yerlerini boşalttığını ifade ederek, "İlçemizin merkezi konumundaki bu yerde Sorgun'a nefes aldıracak yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Buraya üç kat yerin altında bulunan iş yeri ve kapalı otoparktan oluşan bir proje uygulayacağız. Üst kısmı ise park olarak düzenlenecek." dedi.

Mustafa Erkut Ekinci, Ekinci, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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