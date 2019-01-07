Sorgun'da Esnafa Beyanname Uyarısı

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni yıl itibariyle basit usul esnafının beyannamelerini oda olarak kendilerinin yapacağını bildirdi.

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni yıl itibariyle basit usul esnafının beyannamelerini oda olarak kendilerinin yapacağını bildirdi.



Esnafın her 3 ayda bir beyanname vereceğini kaydeden Kaygusuz, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlarının, 2019 itibarıyla odaları tarafından yapılacağını kaydetti.



Kaygusuz, "Odamıza kayıtlı olan basit usul esnafımız odamıza gelerek, beyannamelerini makul fiyat karşılığında alabilecek." dedi.

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