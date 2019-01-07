Sorgun'da Esnafa Beyanname Uyarısı
2 saat önce
Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni yıl itibariyle basit usul esnafının beyannamelerini oda olarak kendilerinin yapacağını bildirdi.
Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni yıl itibariyle basit usul esnafının beyannamelerini oda olarak kendilerinin yapacağını bildirdi.
Esnafın her 3 ayda bir beyanname vereceğini kaydeden Kaygusuz, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlarının, 2019 itibarıyla odaları tarafından yapılacağını kaydetti.
Kaygusuz, "Odamıza kayıtlı olan basit usul esnafımız odamıza gelerek, beyannamelerini makul fiyat karşılığında alabilecek." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:52 Kaynak: AA
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı
Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi