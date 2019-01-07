Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Esnafa Beyanname Uyarısı

Sorgun'da Esnafa Beyanname Uyarısı

2 saat önce

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni yıl itibariyle basit usul esnafının beyannamelerini oda olarak kendilerinin yapacağını bildirdi.

Sorgun'da Esnafa Beyanname Uyarısı, System.String[]
Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yeni yıl itibariyle basit usul esnafının beyannamelerini oda olarak kendilerinin yapacağını bildirdi.

Esnafın her 3 ayda bir beyanname vereceğini kaydeden Kaygusuz, basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlarının, 2019 itibarıyla odaları tarafından yapılacağını kaydetti.

Kaygusuz, "Odamıza kayıtlı olan basit usul esnafımız odamıza gelerek, beyannamelerini makul fiyat karşılığında alabilecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:52 Kaynak: AA

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