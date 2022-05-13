Sorgun'da eTwinning projelerine katılan 30 öğrenci sertifika aldı - Son Dakika
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Sorgun'da eTwinning projelerine katılan 30 öğrenci sertifika aldı

13.05.2022 17:54
Sorgun'da eTwinning projelerine katılan 30 öğrenci sertifika aldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından yürütülen eTwinning projeleri kapsamında, 30 öğrenciye sertifika verildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından yürütülen eTwinning projeleri kapsamında, 30 öğrenciye sertifika verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, törende yaptığı konuşmada, eTwinning projelerinde görev alan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Okul Müdürü Yusuf Çetintaş ise Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Baykal önderliğinde, ulusal ve uluslararası alanda birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Çetintaş, çok sayıda yerli ve yabancı öğrenci ve öğretmenle gerçekleştirilen projelerle, öğrencilerin derslere olan motivasyonunun artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

Öğrencilerin yaptığı projelerde farklı okullardan, farklı ülkelerden akranlarıyla iletişim kurmanın ve farklı kültürleri tanımanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Çetintaş, "Okul olarak şu ana kadar 18 ayrı projeye katıldık. Geçtiğimiz yıl 2 Avrupa kalite etiketi ve 3 ulusal kalite etiketi aldık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Program sonunda, "Benim Miracım Namaz", "Ünlü Türk Bilginlerini Keşfedelim" ve "Yunus'u Bilmek Yunusça Sevmek" projelerinde görev alan 30 öğrenciye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve okul müdürü Yusuf Çetintaş tarafından katılım sertifikaları verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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