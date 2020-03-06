Sorgun'da fidanlar satışa çıktı - Son Dakika

Sorgun'da havaların ısınmasıyla fidan satışları da başladı.

Fidan satışı yapan Kemal Yiğit, vatandaşların özellikle meyve fidanlarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Mart ayının fidan dikimi için en uygun aylardan olduğunu vurgulayan Yiğit, "Elma, armut, kiraz, dut, kayısı, vişne, böğürtlen, ahududu, ceviz, erik ve üzüm gibi meyve fidanlarını satışa sunduk. Vatandaşlarımız fidanları alırken bölge iklimi ve toprak şartlarına uygun olan fidanları seçmeli. Bizim getirdiğimiz fidanlar buranın iklim şartlarına en uygun fidanlar." dedi.

Yiğit, fidanları satarken nasıl dikecekleri konusunda da vatandaşlara bilgi verdiklerini ifade ederek, "Vatandaş fidan alırken önce köküne, sonra sertifikasına baksın. Fidanın bol köklü olması gerekiyor. Yaralanmamış, gövdesinin düzgün, aşı yerinin belli olması lazım. Fidanlar için dikilecek yer de önemli. Toprağının temiz, taşsız yerin tercih edilmesi gerekir." diye konuştu.