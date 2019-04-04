Sorgun'da Galericiler Sertifikalarını Aldı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem AŞ işbirliğinde 3. kez düzenlenen ikinci el oto alım satımı mesleki yeterlilik sınavını kazanan 52 kişiye sertifikaları verildi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Meybem AŞ işbirliğinde 3. kez düzenlenen ikinci el oto alım satımı mesleki yeterlilik sınavını kazanan 52 kişiye sertifikaları verildi.





Sorgun TSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde Konuşan TSO Başkan Vekil Ercan Önal, bugüne kadar düzenledikleri sınavlara başvuran 200 kişiden 177'sinin galericilik belgesi almaya hak kazandığını belirtti.



Alınan sertifikaların hayırlı olması temennisinde bulunan Önal, "Bu belgelerin öncelikle ilçemiz daha sonra da ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

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