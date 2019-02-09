Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Gitar ve Saz Kursuna Yoğun İlgi

Sorgun'da Gitar ve Saz Kursuna Yoğun İlgi

1 saat önce

Sorgun Gençlik Merkezi tarafından açılan gitar ve saz kursu yoğun ilgi görüyor.

Sorgun'da Gitar ve Saz Kursuna Yoğun İlgi, System.String[]
Sorgun Gençlik Merkezi tarafından açılan gitar ve saz kursu yoğun ilgi görüyor.


Sorgun Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Bakır, merkezde açılan kurslara 10 yaş ve üzeri öğrencilerin katıldığını, 60 öğrencinin üzerinde başvuru olması nedeniyle kursları 3 gruba ayırdıklarını ifade etti.


Bakır, 3 ay devam edecek kurslar öncesinde velilerin de görüşü alındıktan sonra çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Kurslarımız haftanın 5 günü devam ediyor. Pazartesi ve çarşamba günleri saz, salı, perşembe ve cuma ise gitar kursumuz yapılıyor. Öğrencilerimizin derslerden artan zamanlarını burada değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını da sağlıyoruz. İlginin böyle devam etmesi durumunda kurslarımızın yenilerini de açabiliriz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:11 Kaynak: AA

Hasan Bakır, Sorgun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:14:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Gitar ve Saz Kursuna Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]