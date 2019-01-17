Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Göletlerde Su Seviyesi Yükseliyor

Sorgun'da Göletlerde Su Seviyesi Yükseliyor

53 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son günlerdeki yağışlarla göletlerde su seviyesi yükselmeye başladı.

Sorgun'da Göletlerde Su Seviyesi Yükseliyor, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son günlerdeki yağışlarla göletlerde su seviyesi yükselmeye başladı.


Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Özdemir, yaklaşık 10 gündür devam eden kar ve yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü, kurumaya yüz tutmuş göletlerde su seviyesini yavaş yavaş yükseltmeye başladığını belirtti.


Özdemir, "Müdürlüğümüzün denetiminde olan göletlerde zaman zaman ölçümler yapıyoruz. Son yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürürken, bizleri de biraz olsun rahatlattı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30-40 santimetreye ulaşmış durumda. Bu karın erimesiyle birlikte göletlerde su seviyesinin daha da artırmasını bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Ahmet Özdemir, Yozgat, Sorgun, Güncel
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