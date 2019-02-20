Sorgun'da Hayvancılık ve Tarımsal Destekleme Projeleri Anlatıldı

Sorgun Ziraat Odası Başkanlığı ile Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda üreticilere tarım ve hayvancılık destekleme projeleri anlatıldı.

Sorgun Ziraat Odası Başkanlığı ile Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda üreticilere tarım ve hayvancılık destekleme projeleri anlatıldı.



Sorgun Ticaret Odası Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, şu anda Türkiye genelinde hazırlanacak projelerin hayata geçirilmesi için 250 milyon avro bulunduğunu, yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira tutarındaki bu paradan, uygun görülen tüm projelerin yararlanacağını belirtti.





İleri tesisler kurulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu vurgulayan Türker, kanatlı projelerinin şu anda kabul görmediğini ancak büyükbaş hayvancılık projelerine büyük destekler sağlandığının altını çizdi.





Gelecekte de bu tür projelerin istikbalinin parlak olduğunu vurgulayan Türker, "Tesisleri yaparken özellikle elektrik ve suya yakın yerleri seçmeye çalışalım. Her ne kadar bu projelerde yol, su, elektrik zorunlu olmasa da sizlerin projelerinin hayata geçirilmesi açısından bunlar çok önemli. Bizler için tesise ruhsat verilmesi öncelikli şartımız. Eğer kuracağınız tesis mücavir alanda ise ruhsatı belediyelerden, dışında ise özel idareden almak durumundasınız. Hazırlayacağınız projelerle ilgili en detaylı bilgiyi bizlere başvurarak alabilirsiniz." şeklinde konuştu.





Katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Türker ve TKDK Uzmanı Göksu Polat, yapılacak projelerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgi verdi.





Toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık ve çok sayıda üretici katıldı.

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