Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Sorgun'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir depodan 26 bin lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Sorgun'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir depodan 26 bin lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziz Yağan'a ait Mükremin Mahallesi'ndeki depodan yaklaşık değeri 26 bin lira olan redüktör, motor, kaynak makinesi gibi çeşitli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Malzemelerin sanayi sitesinde bir hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, satışı yapan şüpheli S.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Yağan, Yozgat, Sorgun, Güncel
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