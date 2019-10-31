Son Dakika Haberleri: Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bisiklet dağıtıldı
Son Dakika Güncel Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bisiklet dağıtıldı

Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bisiklet dağıtıldı

7 saat önce

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün girişimi, hayırsever gurbetçilerin ve Umut Köprüsü Derneği'nin katkılarıyla, Sorgun'da farklı okullarda okuyan dar gelirli 76 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün girişimi, hayırsever gurbetçilerin ve Umut Köprüsü Derneği'nin katkılarıyla, Sorgun'da farklı okullarda okuyan dar gelirli 76 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ceylan, merkezde düzenlenen törende, yurt dışında yaşayan Umut Köprüsü Derneği üyesi iş insanları tarafından geçen yıl 36 akülü araba dağıtımı yapıldığını dile getirerek, bu yıl ise dar gelirli 76 öğrenciye bisiklet dağıtmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Dernek üyesi iş insanlarından Mahmut Öcal da bu tür yardımların süreceğini belirtti. Konuşmaların ardından bisikletler öğrencilere dağıtıldı.

Törene, Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkan Vekili Orhan Demir, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan ve öğrenciler katıldı.

Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bisiklet dağıtıldı

Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:47 Kaynak: AA
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