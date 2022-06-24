Sorgun'da imalat sanayi finansman destek programı anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sorgun'da imalat sanayi finansman destek programı anlatıldı

24.06.2022 14:40
Sorgun'da imalat sanayi finansman destek programı anlatıldı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde, imalat sanayi finansman destek programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğinde, imalat sanayi finansman destek programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Oda binasındaki toplantıda konuşan Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, program kapsamında oda üyelerinin faizsiz makine desteğinden faydalanacağına inandığını söyledi.

ORAN Kalkınma Ajansı İmalat Sanayinde Dönüşüm Birim Başkanı Serdar Arslan da programın sağladığı avantajları anlattı.

Toplantıya, oda üyeleri katıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Üzeyir Arslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da imalat sanayi finansman destek programı anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 14:57:40. #1.11#
SON DAKİKA: Sorgun'da imalat sanayi finansman destek programı anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement