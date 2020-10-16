Sorgun'da "İnce Eleyip Sık Dokuyan Eller Projesi" başladı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye tarafından hazırlanan "İnce Eleyip Sık Dokuyan Eller Projesi" hayata geçirildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Sorgun Belediyesi ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında, Sorgun Halk Eğitim Merkezinde ev tekstil, bakır işlemeciliği, çini, flografi ve rölyef gibi alanlarda kurs açıldığını söyledi.

Belediye tarafından oluşturulan kurs merkezinde üretilen ürünlerin aynı yerde bulunan teşhir salonunda sergileneceğini ifade eden Kaya, "Kadınlarımızın boş zamanlarını daha güzel ve verimli değerlendirmeleri açısından güzel bir mekan hazırladık. Hedefimiz, toplumda kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak." dedi.

Kaya, kadınların kurslar sayesinde yeni bilgi ve becerilerle donanıp meslek sahibi olabileceklerini ifade ederek, "Aynı zamanda aile ekonomilerine katkıda bulunacaklardır. İnsanlarla ilişkilerini geliştirip, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirerek boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendireceklerdir. Desteklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.