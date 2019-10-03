Son Dakika Haberleri: Sorgun'da iş yerleri denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Sorgun'da iş yerleri denetlendi

41 dakika önce

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iş yeri denetimlerini sürdürüyor.

Sorgun'da iş yerleri denetlendi, System.String[]

Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, iş yeri denetimlerini sürdürüyor.


Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Parlak, denetimler kapsamında eylül ayı içerisinde mahallelerde bulunan iş yerleri ve okul kantinlerini denetlediklerini söyledi.

Gıda satışı yapan yerlerin dışında berber ve kuaförlerde de hijyen denetiminde bulunduklarını dile getiren Parlak, "Merkezdeki mahallelerimizin dışında beldelerimizde de bu denetimleri sürdürüyoruz. Buralarda hijyen, temizlik, tarihi geçmiş gıdalar, sigara içilip içilmediği, yasalara uyulup uyulmadığı konularında denetimler yapılıyor." dedi.


Parlak, yasayla belirtilmiş şartlara uymayan iş yerlerinin önce uyarıldığını, sonra haklarında yasal işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'da 38 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi
Bursa'da bir baba 4 çocuğuyla motorda yolculuk yaptı Babacan'ın partisinde yer alacak mı? Hüseyin Çelik, kesin kararını açıkladı Son dakika: Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da iş yerleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]