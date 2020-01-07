Sorgun'da işten çıkarılan maden işçileri yürüyüş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sorgun'da işten çıkarılan maden işçileri yürüyüş yaptı - Son Dakika

Sorgun'da işten çıkarılan maden işçileri yürüyüş yaptı

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yeni Anadolu Madencilik şirketinde işten çıkarılan işçiler başlattıkları eylemi yürüyüş yaparak sürdürdü.

Sorgun'da işten çıkarılan maden işçileri yürüyüş yaptı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Yeni Anadolu Madencilik şirketinde işten çıkarılan işçiler başlattıkları eylemi yürüyüş yaparak sürdürdü.

Kömür ocağı nizamiye kapısı girişinde 31 Aralık'tan itibaren eylemlerini sürdüren işçiler, bugün de nizamiye kapısından başlayıp Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar ve esnaf, işçilere alkışla destek verdi.

Belediye Meydanı'nda basın açıklaması yapan Türkiye Maden-İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran, amaçlarının para değil, iş, ekmek olduğunu söyledi.

Bağıran, bazı televizyon kanallarında amaçlarının para olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Buradan yetkililere sesleniyorum, ben yer altında çalıştığım için iki asgari ücret istemiyorum. Beni yeniden işe al, tek asgari ücretle çalışacağım. Bu sözü arkadaşlarım adına da veriyorum. Ancak onlar bize hiçbir şey söylemiyor. Dün sayın vekillerimiz de geldi, bugün giriş yapılacaktı, yine ses yok. Biz artık gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." dedi.

"Banka maaşlara bloke koydu"

Bağıran, maaşlarını aldıkları bankadan da bir darbe yediklerini, daha önce çektikleri krediler karşılığında maaşlarına bloke konulduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Aldığımız paralar sizin olsun artık. Biz bundan sonra ne yiyeceğiz? Ne yapacağız? Evimize nasıl ekmek götüreceğiz? Yatırılan paralar kredileri kurtarmayacak. Yozgat'ta, Sorgun'da tüten iki tane baca var. Biri kömür ocağı, biri şeker fabrikası. Bunlar da giderse Yozgat'a, Sorgun'a en büyük kötülüğü sizler yapmış olacaksınız. Zaten istihdam sıkıntısı var, bunu daha da artıracaksınız. Bizim para derdimiz yok. Ben tazminatımı da bağışlıyorum. Bana iş verin. Ben evime gidemiyorum. Çocuğumu, ailemi göremiyorum."

Basın açıklamasından sonra işçiler, maden ocağı nizamiyesi önündeki çadıra döndü.

Madencilik, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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