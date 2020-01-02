Sorgun'da işten çıkartılan 135 maden işçisi eylem yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sorgun'da işten çıkartılan 135 maden işçisi eylem yaptı - Son Dakika

Sorgun'da işten çıkartılan 135 maden işçisi eylem yaptı

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 ay önce faaliyeti durdurulan özel bir linyit madeni işletmesinde çalışan 135 maden işçisi 31 Aralık 2019 tarihi ile işten çıkartıldı.

Sorgun'da işten çıkartılan 135 maden işçisi eylem yaptı, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 ay önce faaliyeti durdurulan özel bir linyit madeni işletmesinde çalışan 135 maden işçisi 31 Aralık 2019 tarihi ile işten çıkartıldı. İşten çıkarılan maden işçileri maden ocağı nizamiyesi önünde toplanarak bir süre eylem yaptı.


Eylemin ardından işçiler araçlarıyla Sorgun Belediyesine gitti. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin başkanlığını yaptığı meclis toplantısına giren maden işçileri konu ile ilgili Başkan Ekinci'den yardım istedi. Başkan Ekinci, işçileri dinleyerek sorunun çözülmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Daha sonra işçiler adına konuşan Sendika İşçi Temsilcisi Fatih Arslan, maden ocağında 12 yıldır yeraltı işçisi olarak çalıştığını belirterek "5 ay öncesi maden ocağı yeraltı işletmesini kapattı. Bu süreç içerisinde bizleri sürekli oyaladılar. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 135 kişinin tamamının çıkışı verilmiş. ve bundan bir işçimizin haberi yok. 2 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Birçok arkadaşımız bu durum nedeniyle mağdur oldu. Çocuklarımızın servis ücretini dahi ödeyemiyoruz. Bu durumdan bizim kadar çocuklarımız ve ailelerimizde etkilendi. Bize söyledikleri kimseyi mağdur etmeyeceğiz dendi. Herkes işine devam edecek söylendi. Bizi tam 5 aydır bu şekilde oyaladılar. Peki ne oldu? Hepimizin ekmeği ile oynadılar. Bizim derdimiz para pul değil, bizim tek derdimiz ekmek derdidir. Soğuk kış günü hepimiz işsiz kaldık" dedi.


"Biz ekmeğimizin derdindeyiz"


Emekliliğine 21 gün kala işten çıkartılan maden işçisi Murat Şimşek ise "2007 yılında yer altı maden ocağında işçi olarak başladım. 2008 yılında dinamit kazası geçirdim. 1,5 seneye yakın sigortam yatmadı. 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren bize hiçbir bilgi verilmeden çıkışımız verilmiş. Emekliliğime sadece 21 gün kalmıştı. Ben şimdi bu 21 günü nasıl tamamlayacağım bilemiyorum" diye konuştu. - YOZGAT

Yozgat, Aralık, Sorgun, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:27 Kaynak: İHA
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