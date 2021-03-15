Sorgun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına fidan dikildi - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Agahefendi İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve TEMA Vakfı Sorgun temsilcileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı anısına fidan dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul edilişinin 100. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Etkinliklerden birinin de fidan dikimi olduğunu ifade eden Kaya, "Öğretmen ve öğrencilerimiz, TEMA Vakfının Sorgun temsilcileriyle birlikte Bağlarbaşı mevkisine 100 fidan diktik. Mehmet Akif Ersoy'un adını yaşatmak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılını kutlamak ve gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil bir dünya bırakmak için yapılan fidan dikme etkinliğine katılan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.