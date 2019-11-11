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Sorgun'da kaçak kazı operasyonu

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Sorgun'da kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Erkekli Köyü Kalecik mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. ve B.K.'yi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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