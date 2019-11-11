Sorgun'da kaçak kazı operasyonu
6 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Erkekli Köyü Kalecik mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. ve B.K.'yi suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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