Sorgun'da kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

İlçede kaçak tütün ve sigara satıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri, 3 iş yerine baskın düzenledi.

İş yerlerinde 36 kilo 538 gram kıyılmış tütün, 242 paket halinde ve 4 bin 840 dal satışa hazır sarılmış sigara ele geçirildi.

Kaçak tütün ve sigara satışı yaptığı öne sürülen İ.E, H.A. ve B.Y. hakkında adli ve idari işlemler yapılarak para cezası uygulandı.