Sorgun'da kadınlar için plates kursu

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kadınlar için plates kursu açılacak.

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kadınlar için plates kursu açılacak.



Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile düzenlenecek kursun önümüzdeki hafta başlayacağını, kayıtların devam ettiğini söyledi.



Banu Kevser Gezergün'ün, ilçe stadyumu altında bulunan salonda hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kurs vereceğini ifade eden Tuncer, "Daha önce açtığımız aerobik ve plates kurslarımıza özellikle ev kadınlarımız büyük ilgi göstermişti. Bu yıl da bu ilginin devam edeceğini ümit ediyorum. Açmış olduğumuz bu tür kurslarla kadınlarımıza sadece spor yaptırmayı değil, sosyal alanda daha etkin olmalarını da amaçlıyoruz." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son dakika! Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşayan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum

AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama

AK Partili ilçe belediye başkanlarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi hala parasını almadı