Sorgun'da kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Yozgat karayolu Sorgun ilçe merkezine 5 kilometre mesafede meydana geldi. İ.K. idaresindeki 60 EZ 6520 plakalı Isuzu marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kaza anında kamyonun arkasında ilerleyen 52 FN 927 plakalı otomobil, sürçüşünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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