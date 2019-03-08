Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Kan Bağışı Kampanyası

Sorgun'da Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi tarafından Sorgun ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sorgun'da Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Türk Kızılayı Yozgat Şubesi tarafından Sorgun ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezi sorumlusu Dr. Selçuk Cansız, AA muhabirine, Salih Paşa Camisi karşısında konuşlandırdıkları tırda, 10 gün boyunca vatandaşların kan bağışını kabul edeceklerini söyledi.


Cansız, Yozgat Kan Bağışı Merkezi olarak 3 ayda bir düzenli olarak Sorgun'a geldiklerini ifade ederek, "Nüfus yoğunluğuna oranla en çok gönüllünün bulunduğu yerlerden biri de Sorgun. Bu ilçemizde her kampanya döneminde 500 ünite üzerinde kan toplayabiliyoruz. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Pazartesi başladığımız kampanyamız önümüzdeki hafta cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Biz bu kampanya döneminde bin ünite kan toplamayı hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Yozgat, Sorgun, Güncel
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