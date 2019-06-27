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Sorgun'da kan bağışı kampanyası

31 dakika önce

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi tarafından Sorgun'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Türk Kızılayı Yozgat Şubesi tarafından Sorgun'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih Paşa Camisi karşısında konuşlandırdıkları tırda, 10 gün boyunca vatandaşların kan bağışını kabul edeceklerini söyledi.

Yozgat Kan Bağışı Merkezince, Sorgun'da 3 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenlediklerini dile getiren Ateşer, "İlçemizde her kampanya döneminde en az 500 ünite kan toplayabiliyoruz. İlçemiz, nüfus yoğunluğuna oranla en çok gönüllünün bulunduğu yerlerdin birisi. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kampanyada hedefimiz bin ünite kan toplayabilmek. İnşallah halkımızın göstereceği duyarlılıkla hedefimize ulaşacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:20 Kaynak: AA
Yozgat, Türk Kızılayı, Sorgun, Güncel
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