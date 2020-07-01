Sorgun'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi tarafından, Sorgun'da bağış kampanyası düzenlendi.



Eski Belediye Meydanı'nda düzenlenen kampanyayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kan Bağışı Merkezi Tabibi Dr. Ümit Yıldız, pandemi döneminde Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da kan bağışının azaldığını, yeniden eski günlerdeki gibi vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.



Yıldız, kan bağışı ile ilgili medyada yapılan yayınların etkili olduğunu belirterek, "Sorgun'da her zaman beklentimiz üzerinde kan bağışı yapılmaktadır. İki günde 180 ünite kan topladık. Yaklaşık 14 gün burada kalacağız ve hedefimiz 750-800 ünite kan toplamak. Sorgun halkını destek vermeye davet ediyorum." dedi.