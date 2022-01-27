Sorgun'da kapalı köy yolu bulunmuyor - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 64 köy yolunun tamamı açıldı.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiğini, bu durumun bazı olumsuzlukları beraberinde getirse de çiftçilerde büyük memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.

Kayhan, kar nedeniyle ilçeye bağlı 74 köy yolundan 64'ünün ulaşıma kapandığını anlatarak, "Ekiplerimiz kar yağışıyla yol açma çalışmasına başladı. Gököz, Belen Cumafakılı, Ayvalık, Karlık gibi yüksek kesimlerdeki köylerimizde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi geçiyor. Bu durum ekiplerimizi zorlasa da yollarımızı açtık. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kar lastiği olsa bile zincirsiz yola çıkmamaları. Hem kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar hem de bizim işimizi zorlaştırıyorlar." dedi.