Sorgun'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.





Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Özdemir, dün sabahın erken saatlerinden itibaren kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattıklarını ve gece saatlerine doğru kapalı yolların tamamının ilçeye bağlantısının sağlandığını belirtti.





Özdemir, 6 araç ve 12 kişilik bir ekiple karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Özellikle Ayvalık, Karlık, Keser, Çeçen gibi yüksek yerlerde kar kalınlığı 25-30 santimetreyi bulmuştu. Yüksek yerlerdeki köylerimizin öncelikle ana yolları açıldı. Bugün de bu köylerimizin köy içlerinde karla mücadelemizi yürütüyoruz. Akşam saatlerinde 74 köyümüzde yaşam normale dönecektir." dedi.

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