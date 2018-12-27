Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı

Sorgun'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı

1 saat önce

YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Sorgun'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı, System.String[]
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 30 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.


Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Özdemir, dün sabahın erken saatlerinden itibaren kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattıklarını ve gece saatlerine doğru kapalı yolların tamamının ilçeye bağlantısının sağlandığını belirtti.


Özdemir, 6 araç ve 12 kişilik bir ekiple karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Özellikle Ayvalık, Karlık, Keser, Çeçen gibi yüksek yerlerde kar kalınlığı 25-30 santimetreyi bulmuştu. Yüksek yerlerdeki köylerimizin öncelikle ana yolları açıldı. Bugün de bu köylerimizin köy içlerinde karla mücadelemizi yürütüyoruz. Akşam saatlerinde 74 köyümüzde yaşam normale dönecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:46 Kaynak: AA

Ahmet Özdemir, Yozgat, Kar, Sorgun, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı İstanbul'da Okulların Tatil Edilmesini İsteyen Öğrenciler, İstanbul Valisi'ni Mesaj Yağmuruna Tuttu

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller 17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:42:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Kapalı Köy Yolu Kalmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]