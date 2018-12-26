Sorgun'da Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar nedeniyle kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar nedeniyle kapanan 30 köy yolu ulaşıma açılıyor.



Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince kar nedeniyle kapanan köy yollarının açıldığını söyledi.



Gece başlayan kar yağışıdan sonra özellikle yüksek kesimlerdeki köy yolları ulaşıma kapandığını ifade eden Altınpınar, "Ekiplerimiz 12 personel ve 6 araçla köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Akşama kadar kapalı yolların çoğu ulaşıma açılacaktır." dedi.



Öte yandan Sorgun Belediyesi ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına başladı.



Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, kar yağışlarının başlamasıyla birlikte belediye olarak vatandaşları mağdur etmemek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Gürbüz, 4 greyder, 7 kepçe, 2 tuzlama kamyonu ve 65 kişilik kar küreme ekibiyle ilçenin muhtelif yerlerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Temizlik işleri ekipleri de şehir merkezindeki kaldırımları temizliyor. Ekipler, özellikle eğitim kurumları, ibadethaneler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor." diye konuştu.



Kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kardan adam yapıp, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

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