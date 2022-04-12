Sorgun'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, yüksek kesimlerde kar yağışının daha etkili olduğunu, şu ana kadar köy yolları ile ilgili kendilerine olumsuz bir durumun bildirilmediğini söyledi.

Yağışın çiçek açan ağaçları olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Kayhan, don olayı tehlikesine karşı üreticileri de uyararak, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düşeceğini belirtti.