Sorgun'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar dolayısıyla bazı köylerin ulaşımında aksamalar yaşanırken, ilçe merkezinde de sürücüler yokuşları çıkmakta zorlandı.

Kara yolları, ilçe özel idare müdürlüğü ekipleri ve belediye ekipleri iş makineleriyle yollarda kar kürüme çalışması yaptı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, uzun bir aradan sonra karının yağmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kar dolayısıyla bazı köylerde ulaşımın aksadığını ifade eden Kayhan, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçemizde etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Ekiplerimiz ulaşımın güçleştiği köy yollarında kar temizleme çalışmasını sürdürüyor." dedi.