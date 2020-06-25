Sorgun'da kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimleri - Son Dakika

Sorgun'da kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimleri

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Sorgun Gençlik Merkezi (SORGED) gönüllülerine kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimleri veriliyor.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Sorgun Gençlik Merkezi (SORGED) gönüllülerine kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimleri veriliyor.

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SORGED Başkanı Halil Uğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi çerçevesinde belirlenen kurallara uyularak verilen eğitimlerde, gençlerin iş hayatına geçiş süreçlerinde kariyerleriyle ilgili doğru kararlar alabilmeleri ve bu doğrultuda kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerinin planlandığını söyledi.


Proje ile iş arama, iş bulma sürecinde önemli olan bazı becerilerin farkına varmalarının geliştirilmesinin de hedeflendiği bilgisini veren Uğuz, "Kariyer planlama ve iş arama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitimimiz, kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı, bireysel çalışmalar ve soru cevap şeklinde yürütülmektedir.

10 kişilik gruplarla gençlere, kendini tanıma, mesleki ve kişilik testleri, kariyer planlama, iş aramaya hazırlık, etkili özgeçmiş hazırlama ve hobiler, iş görüşmesi sırasında dikkat edilmesi gerekenler, bireysel ve grup mülakatları teknikleri, kişiye özel uygulamalı iş görüşmeleri gibi konularda, eğitim verilmektedir." dedi.

Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da kariyer planlama ve iş arama becerileri eğitimleri - Son Dakika

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