Sorgun'da karla kaplı yolda savrulan tır kameralara yansıdı - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde seyir halindeki tırın karla kaplı yolda rampa aşağı indiği sırada savrularak yoldan çıkması kameralara yansıdı.



Olay, Sorgun'a bağlı Mükremin köyü yakınlarında meydana geldi. Sorgun istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan tır, yoğun kar yağışı nedeniyle sağa sola savrularak yoldan çıktı. Arkadan gelen bir başka otomobilde bulunan vatandaşlar tarafından tırın kontrolden çıkıp yoldan savrulma anı cep telefonu ile görüntülendi. Bir anda yolda kaymaya başlayan tır, yol kenarına savruldu. Kaza anı otomobilde bulunan vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi. - YOZGAT