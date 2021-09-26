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Sorgun'da kaybolan çocuk bulundu - Son Dakika

Sorgun'da kaybolan çocuk bulundu

26.09.2021 10:53
Sorgun'da kaybolan çocuk bulundu, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün kaybolan 5 yaşındaki Emir Talha Erdem, yaklaşık 8,5 saat sonra bulundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün kaybolan 5 yaşındaki Emir Talha Erdem, yaklaşık 8,5 saat sonra bulundu.

Down sendromlu Erdem'in dün saat 17.00 gibi kaybolduğunun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet güçleri ve vatandaşların da katıldığı arama çalışmaları gece saat 01.30'a kadar sürdü.

Gece Atıf Kılıç Caddesi'nde bir apartmana girdiği tespit edilen Erdem, buradan alınarak ailesine teslim edildi.

Ailenin sevincine ortak olan Kaymakam Kazar ve İl Emniyet Müdürü Esertürk, Emir Talha Erdem'e oyuncak hediye etti.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da kaybolan çocuk bulundu - Son Dakika


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