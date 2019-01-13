Son Dakika Haberleri: Sorgun'da Kaza: 1'i Ağır 5 Yaralı

Sorgun'da Kaza: 1'i Ağır 5 Yaralı

1 saat önce

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı.

Sorgun'da Kaza: 1'i Ağır 5 Yaralı, System.String[]
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çiğdemli beldesinin girişinde meydana geldi. Sorgun'dan Kadışehri'ne giden Mustafa Erbek (47) yönetimindeki 06 FF 7501 plakalı otomobil, takla atarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü Mustafa Erbek ile otomobil içerisinde bulunan Müzeyyen Erbek (46), Arif Erbek (27), Esmanur Erbek (18) ve Gülbeyaz Erbek (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa Erbek'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

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